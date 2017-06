Tien jaar cel voor beschieten vol café Hilversum

De aanklager had veertien jaar cel geëist. Niemand raakte gewond, maar dat kwam vooral omdat de man bij het schieten uit balans raakte.

De rechtbank in Utrecht vindt dat de man een vooropgezet plan had om mensen te doden. Hij was eerder op de avond het café uitgezet en met een geladen automatisch vuurwapen teruggekeerd. Hij schoot van enkele meters afstand op het pand zodat hij het risico nam dat nietsvermoedende bezoekers zouden omkomen, aldus de rechtbank. De kogels raakten echter het pand ernaast.

Daarnaast is de man veroordeeld voor het bezit van meerdere (vuur)wapens, munitie en drugs.

Bestuurder

Een man die de auto bestuurde waarmee de hoofdverdachte terugkeerde, werd vrijgesproken. Volgens de rechtbank is niet aangetoond dat hij afwist van het vuurwapen of dat daarmee echt geschoten zou worden. Een andere medeverdachte kreeg negen maanden cel voor verboden wapenbezit. Het gebruikte vuurwapen werd bij hem gevonden.

De hoofdverdachte werd later opgepakt, waarna uit onderzoek bleek dat hij ook in groepsverband met verdovende middelen bezig was. Twee andere mannen kregen twee jaar cel voor deelname aan deze criminele organisatie die zich bezighield met productie en handel in drugs. Nog een andere medeverdachte kreeg een jaar cel voor het bezit van cocaïne en hennep.