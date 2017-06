Agent schoot verwarde man Apeldoorn neer uit noodweer

De rechtbank in Zutphen oordeelde donderdag dat ze de twee schoten uit noodweer loste. De man die werd geraakt, liep blijvend letsel op.

De man werd neergeschoten nadat hij op straat ruzie had gemaakt met een andere man. In eerste instantie wist de agente met pepperspray een einde aan de worsteling te maken. De man ging op haar bevel op de grond liggen, maar kwam ineens overeind en stormde op haar af. "Het is hij of ik", dacht de agente toen, vertelde ze aan de rechtbank.

Justitie was in eerste instantie niet van plan de zaak voor de rechter te brengen, maar werd daar door het gerechtshof alsnog toe gedwongen. De officier van justitie gaf daar gehoor aan, maar betoogde tijdens de behandeling voor de rechtbank ook dat de agente vrijuit moest gaan omdat sprake was van noodweer.