Duo krijgt acht jaar cel en tbs voor doden Jesse van Wieren

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Van Wieren (28) werd in de nieuwjaarsnacht van 2016 in de woning van P. (27) en G. (28) om het leven gebracht met 23 messteken in de nek en daarna begraven in hun tuin. Van Wieren was na een cafébezoek bij hen langsgegaan.

Op de zitting verklaarden P. en G. dat er sprake was van noodweer. Dit wijst de rechter af. Het duo zou geen vooropgezet plan hebben gehad om Van Wieren te doden. Daarmee is geen sprake van moord.

Er was volgens de rechter sprake van een opwelling, waarbij wel nauw is samengewerkt. Omdat de kans op herhaling vrij groot wordt geacht, is ook tbs met dwangverpleging opgelegd.