Verklaringen kroongetuige Peter la Serpe in Passageproces bruikbaar

"Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat zijn verklaringen door onbetrouwbaarheid niet bruikbaar zijn", aldus het gerechtshof donderdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

La Serpe is een van de twee kroongetuigen in de megazaak. In 2013 bepaalde de rechtbank in Amsterdam ook al dat zijn verklaringen voor een groot deel geloofwaardig waren.

De inconsequenties die er volgens het hof op punten in zijn verklaringen ontegenzeggelijk zijn te vinden, moeten worden afgezet tegen de lange periode van tien jaar waarin ze verspreid zijn afgelegd, aldus het hof.

Tegenstellingen in de verklaringen van kroongetuigen La Serpe en Ros, hoeven daarnaast volgens het hof niet te betekenen dat de verklaringen onbetrouwbaar zijn.

De verklaringen van kroongetuige Fred Ros worden wel per onderdeel gewogen, omdat hij zich later heeft gemeld bij het Openbaar Ministerie en om die reden kon weten welke informatie van belang was voor het onderzoek.

Schuldig

Tijdens de uitspraak donderdag zijn de veronderstelde huurmoordenaars Jesse R., Mohammed 'Moppie' R. en Siegfried S. schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de vijf liquidaties in 1993, die in de megazaak een prominente rol spelen. Zij horen later op de dag hun straffen.

Tegen hen is door het Openbaar Ministerie (OM) levenslang geëist, een straf die ze ook van de rechtbank al kregen.

Tien verdachten

In Passage staan in totaal tien verdachten terecht. Tegen vier van hen zijn in november levenslange gevangenisstraffen geëist.

In de bomvolle zaal begon het hof om 10.00 uur met het uitspreken van het arrest. Naar verwachting worden rond de klok van 14.00 uur de straffen uitgesproken.

Het Passageproces is de langstlopende strafproces in de Nederlandse geschiedenis.