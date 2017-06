Hof legt vier keer levenslang op in Passageproces, waaronder voor Dino Soerel

De drie tot levenslang veroordeelde verdachten naast Dino Soerel zijn Jesse R., Mohammed R. en Siegfried S..

Dino Soerel wordt gezien als het kopstuk en de opdrachtgever van de reeks mooorden. De andere drie waren als huurmoordenaar betrokken bij diverse criminele afrekeningen en pogingen daartoe in het Passage-dossier, dat draait om zeven onderwereldmoorden en een reeks plannen voor liquidaties tussen 1993 en 2006.

Eerder kreeg Jesse R. al een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Ook Mohammed R. kreeg eerder al levenslang voor zijn rol bij de liquidaties van Hadziselimovic en Ilic, Van Maurik en Shamel en De Witte. Siegfried S. kreeg eerder ook levenslang voor een liquidatie in Antwerpen.

Soerel werd eerder echter vrijgesproken voor betrokkenheid bij de moorden, maar krijgt dus nu ook levenslang.

Ook andere verdachten in de zaak kregen lange gevangenisstraffen. Zo werd Chay Pin S. veroordeeld tot 13,5 jaar cel, net als Nan Paul de B.. Sjaak de Burger is veroordeeld tot 5,5 jaar cel.

Kroongetuigen

In de zaak waren vooral de verklaringen van twee kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros van belang.

Het hof oordeelde dat de verklaringen die La Serpe heeft afgelegd in het Passageproces geloofwaardig en bruikbaar zijn. "Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat zijn verklaringen door onbetrouwbaarheid niet bruikbaar zijn", aldus het gerechtshof donderdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

La Serpe is een van de twee kroongetuigen in de megazaak. In 2013 bepaalde de rechtbank in Amsterdam ook al dat zijn verklaringen voor een groot deel geloofwaardig waren.

De inconsequenties die er volgens het hof op punten in zijn verklaringen ontegenzeggelijk zijn te vinden, moeten worden afgezet tegen de lange periode van tien jaar waarin ze verspreid zijn afgelegd, aldus het hof.

Tegenstellingen in de verklaringen van kroongetuigen La Serpe en Ros, hoefden volgens het hof niet te betekenen dat de verklaringen onbetrouwbaar zijn. De verklaringen van beide kroongetuigen worden beoordeeld als geloofwaardig. Volgens het hof hebben zowel La Serpe als Ros zichzelf niet gespaard in verklaringen.

De verklaringen van kroongetuige Fred Ros zijn echter wel per onderdeel gewogen, omdat hij zich later heeft gemeld bij het Openbaar Ministerie en om die reden kon weten welke informatie van belang was voor het onderzoek.

Daar stelt het hof wel tegenover dat de kroongetuigen duidelijk gehandeld hebben in hun eigen belang. De kroontgetuigen werden daarom veroordeeld tot 14 jaar cel (Ros) en 8 jaar cel (La Serpe), conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Tien verdachten

In Passage stonden in totaal tien verdachten terecht.

Het Passageproces is het langstlopende strafproces in de Nederlandse geschiedenis. De uitspraak vond plaats in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.