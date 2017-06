Hof legt hoge celstraffen op in Quote 500-zaak

De verdachten in de zogeheten Quote 500-zaak zijn donderdag door het gerechtshof in Den Haag in beroep veroordeeld tot lange gevangenisstraffen en hoge boetes. De bende inbrekers richtte zich op huizen van vermogende personen die op de jaarlijkse lijst met rijken van maandblad Quote stonden.