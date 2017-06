Kinderombudsman vindt extra voorwaarden kinderpardon te streng

Kalverboer zegt in een interview in Trouw dat asielkinderen net als in de huidige regeling vijf jaar in Nederland moeten verblijven. Want als ze na die tijd nog worden teruggestuurd ''wordt hun ontwikkeling ernstig geschaad''.

Maar volgens haar levert de huidige regeling de kinderen in de praktijk niets op. ''Er zijn zoveel extra voorwaarden aan verbonden, dat de grote meerderheid toch wordt uitgezet.''

Een van die extra voorwaarden die Klaverboer wil schrappen is dat van een asielzoeker verwacht wordt mee te werken aan een terugkeer. Ook vindt de Kinderombudsman het te strikt als een minderjarige vanwege vandalisme een straf heeft opgelopen en daardoor geen verblijfsvergunning meer krijgt.

Om te zorgen dat meer kinderen succesvol een beroep kunnen doen op het kinderpardon, wil de Kinderombudsman bovendien dat de regeling wordt verankerd in de Vreemdelingenwet of het Vreemdelingenbesluit.

Kalverboer: ''Op dit moment is het kinderpardon in geen enkele wet verankerd. Hierdoor heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die over deze regels gaat, te veel beleidsvrijheid.''