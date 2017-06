Rotterdam ontslaat twee ambtenaren na fraude poppodium

Donderdag debatteert de raad over de raadsenquête die dit voorjaar is gehouden over de miljoenenfraude.

De gemeente Rotterdam is in de periode 2010-2015 voor ruim 7 miljoen euro opgelicht door de huurders van het Waterfront-pand. Zij declareerden regelmatig werkzaamheden die niet waren uitgevoerd en er werd jaren nauwelijks huur betaald. Volgens de enquête kon de fraude plaatsvinden doordat het vastgoedbeheer van de gemeente ''nooit op orde is geweest''.

Uit eerder onderzoek was al duidelijk geworden dat een beperkt aantal ambtenaren van de gemeente Rotterdam een rol heeft gespeeld in de fraude. Twee van hen zijn ontslagen. Ze worden onder meer verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen.

Donderdag moet ook verantwoordelijk wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) zich politiek verantwoorden voor de affaire.