Wateroverlast zorgt voor drukke avondspits in noorden van het land

Met name in en rond Drachten stonden straten en lokale wegen blank en had het verkeer veel last. Op de snelweg A7 stond een grote file door het vele water op de weg. Op de A28 liep een spoorviaduct deels onder water.

Volgens de ANWB was het op de A1 bij Deventer ook raak. Daar stonden stevige files door de enorme regenbuien. Op de A6 was de afrit naar Almere ook even afgesloten door de hevige regenval.

In de rest van het land was er nauwelijks overlast door de hevige regenbuien. Wel was de spits met 300 kilometer veel drukker dan op een droge dag, zegt de VID. Het KNMI had eerder op de dag gewaarschuwd voor veel regen in het noordoosten.

Zwaar

De zware buien hebben lokaal voor een hoeveelheid regen gezorgd die normaal in een maand valt. Zo viel in Heerde (Gelderland) 67 millimeter en in Grou (Friesland) 64 millimeter. Normaal valt volgens Weeronline in heel juni gemiddeld over het land circa 68 millimeter.

Ook elders in Gelderland en Friesland goot het, en werden neerslaghoeveelheden van 30 tot 50 millimeter gemeten. Verder trokken de buien over Noord-Limburg, Overijssel, Flevoland en Drenthe.

Op sommige plaatsen ontstond wateroverlast, doordat plensregens niet goed werden opgenomen in de droge bodems, en kwamen straten blank te staan. Ook liepen kelders onder. Het verkeer op lokale wegen en snelwegen ondervond overlast. In de avondspits waren er 30 procent meer files dan normaal, aldus de VID.