Ruim dertig kinderen en docenten onwel op school in Grootebroek

Er was een vreemde geur geroken in de school, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Inmiddels is de school weer vrijgegeven. De brandweer heeft geen gevaarlijke stoffen gemeten.

Eén leerlinge is flauwgevallen. Iedereen wordt ter plaatse onderzocht in ambulances. Tot nu toe hoefde niemand naar het ziekenhuis te worden gebracht.

Waar de geur vandaan kwam is niet bekend. Op sociale media ging woensdagochtend het gerucht dat er met traangas zou zijn gespoten in de school. Volgens een woordvoerder is dat niet waarschijnlijk, omdat dit andere klachten veroorzaakt.

Alle leerlingen en docenten zjin woensdag uit de school gehaald en worden opgevangen in de sporthal. Ze mogen naar huis. Ouders worden geïnformeerd en opgeroepen om hun kinderen te komen halen. In de omgeving van de school werden ook geen gevaarlijke stoffen gemeten.