Provincies verzamelen steeds meer data over fietsers

Onder meer de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland hebben het laatste jaar flink geïnvesteerd in het verzamelen van fietsdata. Dat zegt woordvoerder Martijn van Es van de Fietsersbond naar aanleiding van een bericht in het Dagblad van het Noorden.

Nederland telt 13,5 miljoen fietsers en ruim 36.000 kilometer fietspaden. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat het fietsgebruik tussen 2004 en 2014 met 11 procent is gestegen.

Bovendien is de vergrijzing ook merkbaar op de paden; zeker dankzij de introductie van de e-Bikes blijven ouderen heel lang actief op de fiets. Dit is ook de groep die vooral zorgde voor een opvallende stijging van het aantal eenzijdige fietsongevallen de afgelopen jaren.

Nationale Fietstelweek

"In de grote steden is wel meer onderzoek gedaan", legt de zegsman van de Fietsersbond uit. "Maar zeker in de landelijke gebieden is er heel weinig bekend over drukte, welke punten veel vertraging opleveren of waar het wegdek echt slecht onderhouden is." In het verleden deed de rijksoverheid dit nog wel, maar deze ziet dit de afgelopen jaren niet meer als haar taak.

Vrijwilligers van de Fietsersbond doen hun best om informatie in kaart te brengen en de jaarlijkse Fietstelweek in september levert ook bruikbare data op. "Maar het is heel fijn dat provincies de handschoen zelf oppakken om de situatie te verbeteren", aldus Van Es.

Paaltjes plaatsen

Door kleine aanpassingen zijn eenzijdige ongevallen al te voorkomen. "Denk bijvoorbeeld aan het anders inrichten van de fietsberm en kruispunten, of het handiger plaatsen van paaltjes in het wegdek."

Het varieert per provincie wanneer de data beschikbaar komen en wat er met de informatie gedaan wordt. De Fietsersbond roept rijwielers wel op mee te doen aan de Fietstelweek in september. Dit kan al door het installeren van een speciale tel-app die het aantal fietsbewegingen en de afgelegde routes registreert.