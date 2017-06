Vijf arrestaties na dode in Chaam

De identiteit van de dode man is nog niet bekend. Ook van de aangehouden personen weet de politie de identiteit nog niet. Alle aangehouden personen bevonden zich in of bij de woning waar het stoffelijk overschot werd aangetroffen.

Er is ook een jonge vrouw meegenomen naar het politiebureau. In het huis naast de plek waar de dode is gevonden, waren twee jonge kinderen aanwezig. Die zijn overgedragen aan hulpverleners.

De politie werd omstreeks 4.30 uur gewaarschuwd dat er in Chaam een auto in brand zou staan. Politiemensen troffen aan de Bredaseweg in Chaam echter geen brandende auto aan, maar het levenloze lichaam van een man.