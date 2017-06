Aantal zelfdodingen opnieuw iets toegenomen

Het aantal zelfdodingen stijgt sinds 2007 na een periode van schommelingen. Toch ligt, rekening houdend met de bevolkingsgroei en vergrijzing, het gemiddelde zelfdodingscijfer sinds drie jaar op hetzelfde niveau: 11,1 gevallen per 100.000 inwoners. In 2014 gold dat nagenoeg als het gemiddelde in de Europese Unie.

In Nederland overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfmoord. Bij mannen zijn scheiding of het overlijden van de partner risicofactoren. Bij de groep mensen van zestig jaar of ouder is het aantal zelfdodingen tussen 2012 en 2016 gestegen: in de laatste cijfers valt een derde van de gevallen in die leeftijdscategorie.

Groningen is de provincie met relatief de meeste zelfdodingen. Ook Friesland en Limburg staan hoog. Zuid-Holland kent relatief het laagste aantal. De vier grootste gemeenten komen eveneens lager uit dan landelijk gemiddeld.