Nieuwe aanwijzingen voor aanwezigheid RAF-leden in Nederland

In de vluchtauto heeft de Duitse politie een concreet spoor aangetroffen dat naar Nederland leidt. Welk spoor dat is, is niet duidelijk.

De drie RAF-leden zouden zich sinds 2011 schuldig hebben gemaakt aan zes gewelddadige overvallen op supermarkten en twee op geldtransporten in Wolfsburg en Cremlingen vlakbij Hannover. Daniela Klette, Ernst-Volker Staub en Burkhard Garweg worden er van verdacht twee geldlopers met een kalasjnikov en een pistool te hebben beschoten. Ook zouden ze hen bedreigd hebben met een raketwerper.

In het programma Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond een reconstructie getoond van een van die overvallen die werd gepleegd op 25 juni 2016 in Cremlingen. Daarbij werden twee geldlopers bedreigd met een raketwerper en beschoten met een kalasjnikov en een pistool.

Telefoon

In juli vorig jaar werd ook al aandacht gevraagd voor de zaak vanwege het mogelijke verblijf van de drie in Nederland. Een mobiele telefoon van een van hen werd in Nederland uitgeschakeld. Ook zouden ze zich eerder in Nederland hebben opgehouden, meldt de politie.

De RAF wordt verantwoordelijk gehouden voor meer dan dertig moorden en een reeks roofovervallen en bomaanslagen. De organisatie werd in 1970 opgericht en in 1998 weer opgeheven.