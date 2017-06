Agenten betrokken bij aanhouding Mitch Henriquez blijven anoniem

Eind maart werd het verzoek ook al afgewezen.

De nabestaanden van Henriquez willen de namen weten omdat zij de agenten willen oproepen om te getuigen in een zogenoemd voorlopig getuigenverhoor, in voorbereiding op een civiele rechtszaak.

De Haagse voorzieningenrechter zegt het verzoek af te wijzen omdat in de eerdere kort geding-procedure in maart op dezelfde gronden om de namen van de politieagenten werd gevraagd en dat toen is afgewezen.

Ook toen was het argument om de vordering af te wijzen dat de rechtbank in een eerder stadium al afwijzend had beslist op het gelijkluidende verzoek van eisers. "Via de voorzieningenrechter kan niet een beslissing van een andere rechter worden aangevochten", aldus de rechtbank.

Belemmerd

Door het afschermen van de agenten, voelen de nabestaanden zich belemmerd om een eigen onderzoek te doen naar hen. Ook vinden ze het onnodig en kwetsend dat ze niet weten wie er betrokken is bij de dood van hun familielid.

De 42-jarige Arubaan Henriquez overleed twee jaar geleden in Den Haag, mogelijk doordat de politie hem in een nekklem had genomen. Dat gebeurde na afloop van een festival in Den Haag. Twee betrokken agenten worden strafrechtelijk vervolgd.