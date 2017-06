24 jaar cel voor loodsmoord in Maastricht

Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat bewezen is dat T. Guido Kosterman (25) in december 2012 heeft vermoord, nadat hij hem eerst gruwelijk had mishandeld.

Na diens dood heeft de man zijn slachtoffer in brand gestoken om het misdrijf te verdoezelen. Het slachtoffer werd dood aangetroffen bij een loods in Maastricht. De moord was vermoedelijk een afrekening omdat Kosterman T. zou hebben verraden bij de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE).

De verdachte wilde niet meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Een stoornis is daardoor niet vast te stellen. In zijn vonnis zegt het hof dat ''gelet op het gruwelijke karakter van de mishandeling en de koelbloedigheid waarmee de man te werk is gegaan'' het risico bestaat dat hij in de toekomst weer in de fout gaat.

Een lange gevangenisstraf is volgens het hof daarom op zijn plaats. De straf is conform de eis van het OM.