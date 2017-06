Veroordeelde verkrachtingszaak Den Bosch pleegt zelfmoord in cel

De man kwam vorig jaar door een DNA-match in beeld als verdachte van de verkrachting van de destijds 32-jarige vrouw in Den Bosch. Hij moest DNA afstaan wegens een veroordeling in 2010.

De rechtbank veroordeelde hem op 14 juni tot vier jaar celstraf. Tegen de uitspraak was hoger beroep ingesteld. De verdachte heeft altijd gezegd dat de vrouw vrijwillig seks met hem had. De man en zijn advocaat vonden de straf 22 jaar na dato bovendien bijzonder hoog . De veroordeling was volgens de advocaat extra wrang omdat de man zijn leven juist weer op de rails had.

Voor raadsman Schadd kwam de zelfmoord als een verrassing, vertelde hij maandag.