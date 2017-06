'Meldingen seksueel misbruik in sport vaak slecht afgehandeld'

Dat meldt de Volkskrant op basis van een onderzoek van Bureau Beke en de Vrije Universiteit Amsterdam. Daders van seksueel misbruik kunnen zo onnodig lang hun gang gaan en de sportwereld schakelt zelden de politie in zijn de conclusiepunten van het onderzoek.

De laatste maanden kwamen tientallen Nederlandse sporters naar buiten met verhalen over seksueel misbruik, vaak in hun kinderjaren. Velen van de sporters meldden hun zaken niet uit angst dat de instanties er niet goed mee zouden omgaan.

De uitkomsten van het onderzoek wijzen ook in die richting. In opdracht van onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap onderzochten wetenschappers Anton van Wijk en Marjan Olfers de afgelopen anderhalf jaar oe instanties meldingen van seksueel misbruik in de sport behandelen.

Ze concluderen dat veel meldingen op een "informele wijze worden afgedaan". Daardoor is er onvoldoende zicht op het probleem. Communicatie tussen de sportwereld en de politie is er niet of nauwelijks.