Deel omwonenden brand Rotterdam mag terug naar huis

Een woordvoerster van woningcorporatie Havensteder laat weten dat de schade in die negen huizen maandag wordt opgenomen. Als bewoners in de nacht van zondag op maandag niet bij familie of kennissen terechtkunnen, wordt een hotel geregeld, aldus de woordvoerder.

De brand brak zondagochtend uit in een loodgietersbedrijf in de Jacob Catsstraat. Aan de brand ging een ontploffing vooraf. De oorzaak is nog niet bekend. Na ruim een uur, aan het begin van de middag, was de brand onder controle.

Voor de bewoners van de huizen die ontruimd moesten worden, was overdag in de Evangelische kerk aan de Noordsingel opvang geregeld.