Anti-kernactivisten vormen 90 kilometer lange ketting tussen België en Duitsland

Hand in hand vormden ongeveer vijftigduizenden mensen een lang lint tussen Aken, Maastricht, Luik en Tihange. De betogers eisen dat twee Belgische kerncentrales in Tihange en Doel worden stilgelegd. De mensen maken zich ernstige zorgen over de veiligheid.

Het Zuid-Limburge grensdorp Eijsden werd zondagmiddag overstroomd door mensen uit de regio Aken. Bussen vol kwamen ze naar het dorpje, met name om de gaten die dreigden te vallen naar en over de grens op te vullen. ''We willen een signaal afgeven, ook voor onze kinderen'', vertelt Kai Euscheid uit Aken.

Ook veel Duitse vakbondsleden, met name van IG Metall en de Deutsche Gewerkschaft Bund DGB, zijn van de partij. ''Aken ligt 60 kilometer van Tihange. Als daar iets gebeurt, is Aken verloren'', vertelt Claus Brülls.