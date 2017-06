Minister Jeanine Hennis-Plasschaert eert militairen op Veteranendag

In een speech in de Ridderzaal, waarbij onder anderen premier Mark Rutte en koning Willem-Alexander aanwezig waren, benadrukte Hennis dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. "Wie in vrijheid leeft heeft de verantwoordelijkheid die te onderhouden. En dus dienen we fatsoenlijk om te gaan met onze vrijheid."

Als iemand dat begreep was het Ted Meines, zei Hennis over de vorig overleden generaal en voormalige verzetsstrijder die in 1989 een van de oprichters was van Stichting Veteranenplatform. "Dit is de eerste Veteranendag zonder Ted Meines, de ‘Vader der Veteranen''", zei Hennis. "Hij wordt gemist, maar het spreekt voor zich dat zijn betrokkenheid, inzet en gedachtegoed blijven."

Een aantal mensen werd door Hennis genoemd en onderscheiden. Zoals marinier sergeant-majoor Rob Severs, die in 2009 werd uitgezonden naar Afghanistan en daar een been verloor. "Deze ultieme beproeving schakelde u niet uit. Integendeel", aldus Hennis. Severs ontvangt binnenkort van Rutte de onderscheiding die hoort bij de titel Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Aan Christiaan Peterse, die zich in 1959 als twintigjarige als vrijwilliger meldde om naar Nieuw-Guinea te gaan, kende Hennis het Nieuw Guinea Herinneringskruis toe. Ook de vader van Peterse, die in 1943 stierf als krijgsgevangene op het eiland Flores, werd postuum onderscheiden, met het Mobilisatie-Oorlogskruis.