Activisten aangehouden bij bezetting overslagbedrijf Amsterdam

Tussen de tweehonderd en driehonderd actievoerders blokkeerden het bedrijf zaterdagochtend. Bij OBA wordt onder meer kolen overgeslagen.

De blokkade is bij het bedrijf OBA, dat onder meer kolen overslaat. Van het bedrijf wilde niemand reageren, maar de werknemers zouden naar huis zijn gestuurd. De bezetters overwegen nog de hele dag te blijven.

"We zien het nog even aan", aldus een politiewoordvoerster. "Het gaat om een aangekondigde actie. We grijpen niet meteen in." De politie is in gesprek met de demonstranten en de bedrijfsleiding over beëindiging van de demonstratie waarmee actiegroep Code Rood protesteert tegen het gebruik van fossiele brandstoffen.

Klimaatkamp

Code Rood heeft deze week een klimaatkamp in het havengebied ingericht, dat nog tot maandag moet duren. De actie is een burgerinitiatief, ingegeven door de uitspraak in de Urgenda-zaak, precies twee jaar geleden, waarin de rechter oordeelde dat de overheid meer moet doen om haar burgers te beschermen tegen klimaatverandering.

"Code Rood wil dat de Amsterdamse haven zijn deuren sluit voor olie, benzine en kolen en dat Nederland voorop gaat lopen in de transitie naar een eerlijke en duurzame samenleving", zo luidt de verklaring.