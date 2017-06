'Jihadisten manifesteren zich openlijker op sociale mediaplatformen'

De NCTV zegt dat de toon onder aanhangers van de Nederlandse jihadistische beweging, bestaande uit ''tenminste enkele honderden mensen'', zich ook verhardt.

Dat zegt de NCTV in het vrijdag verschenen 45e rapport over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), dat vanwege recente aanslagen vervroegd is verschenen. Daarin wordt ook gewezen op de toenemende spanningen in de samenleving, onder meer na de rellen rond het Turks grondwetreferendum en onrust binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap.

''De aanslag bij een moskee in Londen bevestigt dat de aanhoudende polarisatie rondom de islam niet zonder gevolgen blijft'', aldus het dreigingsrapport.

Opvallend

Arrestaties en onderzoeken tonen aan ''dat er jihadisten in Nederland zijn die bereid zijn om geweld te gebruiken''. Aan de andere kant noemt de instantie het opvallend ''dat zij tot nu toe nauwelijks stappen ondernemen om tot geweld over te gaan''. Wel bestaat de vrees dat dit niet zo zal blijven. ''De terugkeer uit Syrië van ervaren, geharde jihadisten kan deze dynamiek veranderen'', aldus de NCTV.

Nederland is volgens het DTN door deelname aan de anti-IS-coalitie een legitiem doelwit voor jihadisten. Nederland was recent in beeld bij twee jihadistische groepen in Afrika, waarbij Nederlandse militairen ''impliciet tot doelwit'' werden benoemd. Een andere groep bestempelde Nederland ''als een van de vijanden van moslims''.

Terrorisme

In het rapport wordt gewezen op het aanhoudende jihadistisch terrorisme in het westen van Europa, dat sinds begin dit jaar tientallen mensen het leven heeft gekost.

Daarnaast wordt de dreiging aangestipt van gecoördineerde aanslagen door IS of Al Qaeda. Zo heeft IS volgens de coördinator ''mogelijk nog steeds enkele tientallen operatives (agenten, red.) tot zijn beschikking in Europa''. Dat betekent dat de dreiging in Nederland groot blijft en de kans op een aanslag ''reëel''.

De NCTV handhaaft het dreigingsniveau op niveau vier van een schaal van vijf.