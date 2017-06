Hoofdverdachte drugshandel stadion FC Twente aangehouden

Agenten deden begin april tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en PSV een inval in Vak P in de Grolsch Veste in het kader van een onderzoek naar drugshandel.

De verdachte die nu gearresteerd is, was toen niet in het supportershome aanwezig. De politie doorzocht die avond wel zijn woning en vond drugs en geld. Uit onderzoek is later gebleken dat de man een prominente rol speelde in de drugshandel.

Hij vertrok na de inval naar het buitenland en kon daarom niet eerder worden aangehouden.

Woensdag is de man alsnog gearresteerd in Enschede tijdens een drugsactie in de omgeving van zijn woning. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De burgemeester van Enschede heeft het supportershome van FC Twente na de inval voor een jaar gesloten.