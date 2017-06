Weinig problemen voor reizigers door acties treinpersoneel rond Arnhem

De vakbond is echter tevreden over de opkomst. Volgens de FNV hebben zich zo'n zestig mensen bij de actie aangesloten. "De NS heeft opnieuw maatregelen genomen en heeft een bijsturingstrucje weer van stal gehaald om de treinen wel te laten rijden. Maar het is ons doel ook niet om de reizigers te treffen. We willen duidelijk maken aan de NS dat ze aan onze eisen tegemoet moeten komen", aldus FNV-bestuurder Henri Janssen.

Dinsdag gaat de bond de actie met de achterban evalueren. "Gaandeweg zullen we bekijken of we er een landelijke actie van moeten gaan maken."

Maandag werd er ook gestaakt op Den Haag Centraal en Zwolle. Toen hadden de reizigers er ook niet veel last van.

Concessies

De actievoerende NS-werknemers willen dat de Nederlandse Spoorwegen weer meebieden op de concessies voor regionale lijnen en stoppen met de werkgelegenheid uit de regio’s weg te halen.

Zij vinden ook dat NS de werkgelegenheid van de winkels en horeca op stations in eigen beheer moet houden en ze willen dat er op alle dubbeldekkers twee conducteurs worden ingezet.

Liberale sloophamer

"De mensen willen dat NS sterk blijft en ze hopen dat NS-directie snel tot inkeer komt en het mooie bedrijf onder de liberale sloophamer vandaan haalt", zegt FNV Spoor-bestuurder Henri Janssen. "De directie zou een goed huisvader voor het bedrijf moeten zijn en goed voor de werknemers moeten zorgen. Daar helpen de boze werknemers de directie aan herinneren."

FNV Spoor telt ruim zesduizend leden. Hoeveel er meedoen aan de staking wordt pas vrijdagochtend duidelijk.