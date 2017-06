ProRail en OM gaan starten met flitspaal bij spoorwegovergangen

"De overgangen zullen vaker en langer dicht zijn en mensen moeten daarom wat meer geduld hebben. Voor de veiligheid en om ongelukken te voorkomen willen we daarom dit extra middel inzetten en willen met de camera's gaan flitsen", aldus een woordvoerder van Prorail naar aanleiding van een bericht in het AD.

Medewerkers van Prorail kunnen op basis van de camerabeelden boetes uitdelen. Dat zal gebeuren op basis van de kentekens van voertuigen. Het spoorbedrijf wil ook kijken of de beelden bruikbaar zijn voor fietsers en voetgangers die het rode licht negeren.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er wordt gewerkt aan cameratoezicht bij spoorwegovergangen. "Als de spoorbomen vaker dicht zijn kan dat meer gevaar opleveren. We gaan kijken of we met cameratoezicht het negeren van het rood licht kunnen vaststellen", aldus een woordvoerder van het OM.

Boetes

Prorail heeft ongeveer vijftig buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) in dienst die bevoegd zijn om op basis van die camerabeelden boetes uit te delen. Het negeren van rood licht of spoorbomen en toch oversteken levert automobilisten en motorrijders een bekeuring van 230 euro op. Bromfietsers in overtreding zijn 160 euro kwijt en bij fietsers kost het 90 euro.

In de eerste vier maanden van 2017 zijn 299 boetes uitgedeeld vanwege het negeren van overwegen. Prorail en de politie benadrukken dat cameratoezicht alleen vaak niet voldoende is. Naar aanleiding van de beelden wordt bepaald of er ook fysiek toezicht nodig is.