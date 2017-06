Branden in natuurgebieden vanwege droogte en onweer

De brand heeft een omvang van tweehonderdvijftig bij twintig meter en breidt nog uit, aldus de brandweer Brabant-Zuidoost die met veel wagens ter plaatse is.

De brand brak in de nacht van donderdag op vrijdag rond middernacht uit. Het gebied is moeilijk toegankelijk wat de bestrijding bemoeilijkt, aldus de brandweer. Extra voertuigen zijn onderweg voor de aanvoer van bluswater.

Terschelling

De brandweer op Terschelling had eveneens moeite om het vuur daar te traceren en te bereiken, het gebied was zeer moeilijk bereikbaar.

Een van de wagens kon redelijk dicht bij de brand komen. Verder zijn tractoren en gierwagens ingezet, aldus de brandweer. Rond 02.45 uur had de brandweer de brand onder controle.

De KNRM heeft geholpen met het blussen van de brand, dat geldt ook voor een plaatselijk loonbedrijf. Met een vliegtuig van de kustwacht, voorzien van warmtebeeldcamera, bracht de brandweer de brandhaard in kaart.

Staatsbosbeheer blijft de hele nacht de locatie controleren.

De Groote Peel

In Nationaal Park De Groote Peel, niet ver van de Deurnese Mariapeel, heeft donderdag enige tijd een natuurbrand gewoed. De brandweer had direct veel mensen en materieel naar het beschermde natuurgebied gestuurd.

Zowel vanuit Brabant als vanuit Limburg waren eenheden opgeroepen. Rond 19.50 uur werd het sein brand meester gegeven.

Over de precieze omvang van de brand kon een woordvoerder niets zeggen. "Dat zijn we nog in kaart aan het brengen." Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk ontstaan door blikseminslag.

In het gebied is 'code rood' van kracht vanwege de hoge temperaturen en droogte van de afgelopen dagen. Dat betekent dat de kans op een natuurbrand groot is en het vuur zich ook snel kan verspreiden.