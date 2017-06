Enige tijd brand in natuurgebied De Groote Peel

Zowel vanuit Brabant als vanuit Limburg waren eenheden opgeroepen. Rond 19.50 uur werd het sein brand meester gegeven.

Over de precieze omvang van de brand kon een woordvoerder niets zeggen. ''Dat zijn we nog in kaart aan het brengen.'' Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk ontstaan door blikseminslag.

In het gebied is 'code rood' van kracht vanwege de hoge temperaturen en droogte van de afgelopen dagen. Dat betekent dat de kans op een natuurbrand groot is en het vuur zich ook snel kan verspreiden.

De Groote Peel ligt deels in Noord-Brabant en deels in Limburg.

Sassenheim

Een grote brand heeft een woonboerderij in Sassenheim verwoest. woedt momenteel ook een grote brand in Sassenheim. Bij de woning sloegen de vlammen uit de rietenkap, meldde de brandweer. Er kwam veel rook vrij. Aan het begin van de avond was duidelijk dat de boerderij als verloren moest worden beschouwd.

Drie omliggende woningen zijn tijdelijk ontruimd, meldt de brandweer Hollands Midden op Twitter.

Vanwege de "enorme rookontwikkeling" werd het omwoners in een NL-alert aangeraden ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn speciale metingen uitgevoerd om de omvang van de rook in kaart te brengen. Uiteindelijk heeft de brandweer besloten het pand gecontroleerd uit te laten branden. Daarbij wordt ook minder water gebruikt en komt minder rook vrij.

De getroffen woning stond te koop.

Oorzaak

De oorzaak is nog niet bekend, maar de brandweer houdt rekening met blikseminslag. Volgens een woordvoerder van de brandweer moet de woning als verloren worden beschouwd. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Daarbij wordt minder water gebruikt, zodat meer rookontwikkeling voorkomen wordt.