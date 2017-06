Duidelijkheid over dood slachtoffer aanslag moskee Londen

Dat maakt de politie donderdag bekend, op basis van verklaringen van familie ter plaatse. "Hij viel neer omdat hij een slecht been heeft. Hij zat echter snel weer rechtop, en sprak de wens uit om naar huis te gaan. Daarna reed het busje op hem in", aldus de familie in een verklaring.

De moskee staat in het stadsdeel Finsbury Park. De man reed op de menigte en doodde de man, en verwondde nog elf anderen. Het slachtoffer was 51 jaar en kwam oorspronkelijk uit Bangladesh.

De 47-jarige bestuurder van het busje was niet in beeld bij de veiligheidsdiensten vanwege extremisme of rechts-extremisme.

Terroristische daad

De politie doet onderzoek en zegt dat de zaak wordt behandeld als een terroristische daad "omdat het daar alle kenmerken van heeft". De man wordt officieel verdacht van een terroristisch misdrijf.