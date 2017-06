Tweehonderd uur taakstraf voor verduistering kerkgeld in Roermond

Het gerechtshof in Den Bosch vindt bewezen dat hij als penningmeester van twee parochies in Roermond in 2015 in totaal 752.477 euro overmaakte naar buitenlandse rekeningen.

Daarvoor werd hij in eerste aanleg door de rechtbank Limburg veroordeeld tot 21 maanden celstraf, waarvan veertien voorwaardelijk.

Opgelicht

De man verdedigde zich door aan te voeren dat hij was opgelicht. Hij zou een eenzame Française uit Ivoorkust, die hij kende via Facebook, hebben willen helpen. Daarvoor sprak hij eerst zijn eigen spaargeld en later ook de kerkgelden aan.

Bij de strafbepaling zegt het hof rekening te hebben gehouden met verzachtende omstandigheden, zoals leeftijd, blanco strafblad en verlies van eigen geld. Zo heeft de ex-penningmeester geen voordeel gehad van de fraude en is hij zelf slachtoffer geworden van oplichting.

Verder zijn de verhoudingen in zijn familie, gezin en sociale netwerk volgens het hof ''ernstig ontwricht''.

Terugbetaling

Ook is rekening gehouden met de terugbetalingsregeling die is getroffen met de parochies Heilige Christoforus en Heilige Geest in Roermond en Heilige Michael in Herten. De ex-penningmeester heeft inmiddels een deel van het verduisterde geld terugbetaald. Een van de eisen bij zijn voorwaardelijke straf is dat hij zich houdt aan de afbetalingsregeling.