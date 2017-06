Basisscholen stellen politiek ultimatum voor hogere lonen leraren

Dat schrijven de onderwijsorganisaties de Algemene Onderwijsbond (AOb), de PO-raad en PO in Actie, verenigd in het PO-front, in een brief aan alle Tweede Kamerfracties.

De organisaties eisen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor betere salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs. Als de politiek dat niet doet, dan volgen er acties.

De eerste actie is volgende week dinsdag. Basisscholen beginnen dan één uur later. Docenten geven het eerste uur geen les, maar voeren andere taken uit. Veel basisscholen doen mee aan deze actie.

Hoge werkdruk

Docenten in het basisonderwijs klagen al heel lang over de structureel hoge werkdruk in het onderwijs en het grote verschil in salaris vergeleken met docenten in het voortgezet onderwijs. Het startsalaris ligt daar 7 procent hoger dan in het basisonderwijs. Dit verschil is na tien jaar opgelopen tot 19 procent.

De actie, om de werkdruk op basisscholen te verlagen, de salarissen te verhogen en het oplopende tekort aan docenten tegen te gaan, wordt breed gesteund. Zo is een petitie op internet in enkele weken tijd al meer dan 265.000 keer ondertekend.

De boze docenten bieden de honderdduizenden handtekeningen dinsdag aan premier Rutte aan.

Zeer uitzonderlijk

Het is zeer uitzonderlijk dat docenten in het basisonderwijs hiertoe besluiten. De geplande staking moet een uur duren, een speldenprik die voor veel ouders van leerlingen veel ongemak met zich meebrengt, en wordt 's middags vervolgd met een manifestatie in Den Haag.

Door de te lage lonen dreigt een groot lerarentekort in de toekomst. De vakbonden roepen het kabinet al lange tijd op hier iets aan te doen. Docenten en vakbonden ergeren zich enorm aan de houding van staastssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) over deze waarschuwingen.

Toezegging Asscher

Demissionair vicepremier Lodewijk Asscher heeft eerder deze week toegezegd dat de salarissen van de leerkrachten van het basisonderwijs omhoog gaan als er op Prinsjesdag nog geen nieuw kabinet is.

Het is ongebruikelijk dat een demissionair kabinet grote besluiten neemt. Maar nu het einde van de slepende kabinetsformatie nog lang niet in zicht lijkt, kan het kabinet Rutte niet op zijn handen gaan zitten, aldus Asscher in het AD.

"Zo'n maatregel kost geld, maar we zullen het doen'", zegt Asscher. "Laat het een oproep zijn voor de onderhandelaars om tempo te maken. Anders doen wij het."