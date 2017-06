Kritiek op veiligheidscultuur Defensie na dodelijk schietongeluk Ossendrecht

De onderzoeksraad uit harde kritiek op Defensie na het dodelijke ongeval. De leiding is niet op een professionele manier omgegaan met de veiligheid van het personeel. Dat staat in een woensdag gepubliceerd rapport (pdf) van de OVV over het ongeluk.

Een aantal van de conclusies was al uitgelekt. Zo vond de oefening plaats in een ongeschikt en niet gekeurd schiethuis. Een instructeur in opleiding werd gevraagd de gevechtsschietoefening te begeleiden. Dat gebeurde zonder persoonlijke begeleiding tijdens de oefening, zonder gekwalificeerde instructeurs en zonder toezicht. Ook was er geen lesmateriaal en geen adequate veiligheidsanalyse.

Door het ongeluk tijdens de antiterreuroefening van het Korps Commandotroepen kwam een 35-jarige instructeur in opleiding om het leven toen hij werd getroffen door meerdere kogels op de oefenlocatie van de Politieacademie in Ossendrecht. Hij stond op het moment dat een deelnemer vuurde in de gang achter het doel en achter een dunne niet-kogelstoppende wand.

Tekortkomingen

De OVV spreekt van een opeenstapeling van tekortkomingen en constateert dat ''geen van de leidinggevenden binnen Defensie'' heeft ingegrepen. Ondanks alle problemen gingen de antiterreuroefeningen onverminderd door.

De OVV beveelt Defensie aan op korte termijn een eigen en veiliger schiethuis te bouwen. Een aanvraag daarvoor was al in 2007 ingediend, maar van de bouw is het nog niet gekomen. Defensie zou ook moeten onderzoeken of de problemen iets zeggen over de hele veiligheidscultuur.

Onderzoek

Minister Jeanine Hennis (Defensie) noemt de conclusies 'glashelder'. Volgens haar hebben andere schietbanen in Nederland wel de vereiste keuringen. De oefeningen met scherpe munitie in Ossendrecht zijn opgeschort.

Defensie doet zelf ook nog onderzoek. "Alles is er op gericht om alle feiten boven tafel te krijgen, herhaling te voorkomen en ook volledige openheid van zaken te geven aan de nabestaanden", aldus Hennis.