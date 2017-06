Code rood in zuidelijke provincies door risico bosbranden

Het komt niet vaak voor dat de waarschuwing 'code rood' wordt gegeven.

Code rood betekent dat het risico op natuurbrand groot tot zeer groot is en dat zo'n brand zich ook snel en onvoorspelbaar kan uitbreiden. Op de onlinekaart van natuurbrandrisico.nl is te zien in welke regio's het gevaar voor natuurbrand groot is.

Uit informatie van de website blijkt onder meer dat bij code rood open vuur, barbecueën, fakkels en dergelijke niet zijn toegestaan. Roken in het gebied wordt afgeraden. De VerkeersinformatieDienst (VID) waarschuwt automobilisten ook om tijdens het rijden geen sigarettenpeuken uit het raam te werpen.

De brandweer werkt sinds 2010 met een nieuw meetsysteem voor natuurbrandgevaar. Vorig jaar werd in mei in een aantal provincies code rood gegeven.

Meetstations

Overal in natuurgebieden staan meetstations, die op zonne-energie werken. De stations meten naast allerlei meteorologische gegevens ook de droogte van het hout. Op basis van de metingen wordt bepaald hoe groot het brandgevaar in de natuur is.

Bij code oranje of rood is de brandweer zeer waakzaam. Bij alarm rukt de dienst standaard met groot materieel en extra mankracht uit. Wie ergens brand signaleert, wordt geadviseerd 112 te bellen en daarna meteen het gebied te verlaten.

Droge zomer

Veel Nederlandse natuurgebieden zijn bang voor het groeiende risico op bosbranden in de lange, droge zomer die er aan komt.

In Noord- en Midden-Limburg. Gelderland en Drenthe is de code oranje inmiddels van kracht. Voor de Kop van Noord-Holland, Utrecht en Overijssel geldt code geel, meldt Weerplaza.

Deze codes worden afgegeven voor de diverse veiligheidsregio's.

Droge periode

Nederland bevindt zich al drie maanden in een relatief droge periode. In maart, april en mei viel er minder neerslag dan normaal, en de regen die wel viel, stelde weinig voor. Ook de huidige maand juni verloopt droog.

Regionale hittegolf

Weerbureau Weerplaza maakte woensdagmiddag melding van de eerste regionale hittegolf van 2017 in Westdorp in Zeeuws Vlaanderen. Het kwik steeg er woensdagmiddag tot 30,6 graden. Er is sprake van een hittegolf als er vijf dagen achtereen zomerse waarde van 25 graden of meer wordt gemeten. Op drie van deze dagen moet de thermometer 30 graden of meer aanwijzen. Ook bij het weerstation van Gilze-Rijen werd die grens woensdagmiddag bereikt.

Tropenrooster

Vele tientallen scholen hebben woensdag en donderdag een tropenrooster ingesteld. Dat betekent dat de lessen eerder van start gaan en korter duren, zodat de leerlingen 's middags niet in de hitte op school hoeven te zitten.

In eerste instantie besloten vooral scholen in het zuiden van het land een tropenrooster te gebruiken deze week. Maar woensdag besloten ook veel scholen in andere provincies tot deze noodmaatregel.

Nationaal Hitteplan

Het RIVM heeft besloten dat tot en met donderdag voor het grootste deel van Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. In zeven provincies in het midden en zuiden van het land moeten mensen met een kwetsbare gezondheid alert zijn.

Het KNMI heeft tot en met donderdag code geel afgegeven.