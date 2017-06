Verdachte vast voor grote brand Leerdam

De politie liet dinsdag weten dat in een bovenwoning met daaronder een winkel een hennepkwekerij was gevestigd en dat illegaal stroom werd afgetapt.

Om de brand te bestrijden werden zo'n honderd brandweerlieden uit de hele regio ingezet. Die konden niet voorkomen dat enkele omringende panden ook grote schade opliepen. De politie onderzoekt of de brand te wijten was aan het telen van hennep in het gebouw. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de brand in de meterkast is begonnen.

Een aantal bewoners kan door de brand nog niet terug naar huis. De politie kan niet zeggen om hoeveel mensen het gaat.