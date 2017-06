Tbs-klinieken hebben te weinig zicht op drugsproblemen

Het management van de klinieken heeft "geen concreet beeld'' van de drugsproblematiek in de eigen inrichting.

Volgens de inspectie wordt niet genoeg gebruik gemaakt van de informatie die de klinieken kunnen krijgen uit de uitslagen van urinecontroles. De gegevens zijn vaak onvolledig.

Ook weten meerdere klinieken niet wat inspecties van kamers opleveren. Het aantal kamercontroles ligt bovendien soms "aanzienlijk lager'' dan gepland. Wel wordt er in "toenemende mate ervaren'' dat drugsgebruik voor overlast zorgt.

De inspectie heeft ook vastgesteld dat de klinieken de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in bestrijding van smokkelwaar.

Ingangen

Voorheen was het voor tbs'ers soms mogelijk om ongecontroleerd naar binnen te gaan, via een andere route dan de hoofdingang. Twee jaar geleden kon dat nog bij vier van de zeven instellingen, maar dat is inmiddels verholpen. De inspectie concludeerde in 2015 dat invoer van drugs waarschijnlijk vooral loopt via tbs'ers die terugkeren van verlof of bezoek aan relaties.

Inmiddels is in alle klinieken ook toegangscontrole ingevoerd van personeel. Wel zijn de verschillen groot. Een instelling controleert al het personeel, terwijl een ander maar een op de vijftig medewerkers controleert.