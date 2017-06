Tientallen scholen hanteren tropenrooster

Dit blijkt uit een rondgang van NU.nl langs regionale media en accounts van scholen op sociale media.

In eerste instantie besloten vooral scholen in het zuiden van het land een tropenrooster te gebruiken deze week. Onder meer in de gemeenten Heerlen, Venlo, Leudal, Echt-Susteren en Maastricht werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om lesverkorting door te voeren vanwege de hoge temperaturen.

In Noord-Brabant gaat het onder meer om scholen in Zevenbergen, Oudenbosch, Asten, Eindhoven, Uden, Veghel, Meierijstad en Etten-Leur.

Meeste provincies

Maar woensdag besloten ook veel scholen in andere provincies tot deze noodmaatregel. Onder meer in Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Overijssel kozen schoolbesturen ervoor leerlingen korter les te geven vanwege de hitte.

Ook in de hoofdstad kunnen veel leerlingen woensdag en donderdag vroeger naar huis om de warmte op school te ontvluchten.

Geen goede airco

De Onderwijsinspectie houdt niet bij hoeveel scholen verkorte lessen geven vanwege het warme weer. Scholen mogen hun eigen lesroosters indelen, zolang zij binnen het jaar maar het voorgeschreven aantal uren lesgeven.

Vakbond AOB vindt het ook zeer aannemelijk dat veel scholen besluiten een tropenrooster te hanteren tijdens tropische temperaturen.

"Veel schoolgebouwen zijn verouderd en hebben geen goede airco", aldus een zegsvrouw. "En nieuwe gebouwen bevatten veel glas, zodat de hitte lang blijft hangen." De bond geeft haar leden echter geen advies over het wel of niet instellen van een tropenrooster.

Nationaal Hitteplan

Het RIVM heeft besloten dat tot en met donderdag voor het grootste deel van Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. In zeven provincies in het midden en zuiden van het land moeten mensen met een kwetsbare gezondheid alert zijn.

Het zuiden maakt de komende dagen kans op een officiële hittegolf. Maandag wordt het volgens weerbureaus Weerplaza en Weeronline op veel plaatsen in het binnenland 30 graden, met zelfs 33 graden in het uiterste zuiden.

Het KNMI heeft tot en met donderdag code geel afgegeven.