OM eist tot vier jaar cel voor import zware oorlogswapens

Het oorlogsmateriaal probeerde hij te verkopen aan verschillende motorclubs. No Surrender was vermoedelijk een afnemer, aldus de officier van justitie.

Freek van S. is in de ogen van de aanklager de leider van een bende die zware oorlogswapens naar Nederland haalde. Tegen twee tussenpersonen en een chauffeur werden celstraffen geëist tot 2,5 jaar.

De zaak tegen Freek van S. ging in oktober 2014 rollen vanwege anonieme informatie over zijn wapenhandel uit het buitenland. Naar aanleiding van de informatie werd de Bosschenaar sindsdien geobserveerd en gevolgd tijdens autoritten naar Kroatië.

Dertien verdachten

De bende met in totaal dertien verdachten werd opgerold na de onderschepping van een wapentransport op 7 januari 2015 in Kroatië. Op die dag werd voormalig schoenenhandelaar Jan van der L. uit Kaatsheuvel aangehouden in een minibusje waarin hij een wapenarsenaal vervoerde.

De 67-jarige was in betere tijden de eigenaar van een imperium met schoenenwinkels in heel Nederland, maar zijn bedrijf ging in 2002 failliet.

In Kroatië berecht

Jan van der L. werd met een aantal medeverdachten in Kroatië berecht. De Nederlander kreeg van de rechtbank in Split een half jaar celstraf voor wapenbezit.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie wil hem echter ook nog straffen voor betrokkenheid bij twee transporten. Tegen hem werd twee jaar cel geëist.

De verdediging komt woensdag aan het woord. De uitspraak staat gepland op 11 juli.