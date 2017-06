Donorkinderen krijgen inzage dossier vruchtbaarheidsdokter Karbaat

De administratie is opengesteld. Het Radboudumc in Nijmegen heeft zich over het archief ontfermd, zo laat minister Edith Schippers van Volksgezondheid maandag weten.

Wel lopen, zo schrijft ze, alle aanvragen via de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb).

Karbaat had van 1980 tot 2009 de IVF-kliniek. In 2009 moest de kliniek sluiten op last van de inspectiedienst IGZ omdat de dossiers niet op orde waren. Vorig jaar werd duidelijk dat de donorgegevens mogelijk niet correct zijn.

Onlangs bleek dat negentien donorkinderen de biologische kinderen van de omstreden vruchtbaarheidsdokter zijn. Karbaat overleed eerder dit jaar op 89-jarige leeftijd.

Inschrijven

De minister roept zaaddonoren die aan Bijdorp doneerden en donorkinderen die verwekt zijn via de kliniek op zich in te schrijven bij de DNA-databank van FIOM, de instantie voor donorkinderen en donoren. Voor donoren vergoedt zij de inschrijving. Donorkinderen die na 2004 zijn verwekt, komt ze tegemoet met vijftig euro.

Tot 2004 was het in Nederland mogelijk om anoniem sperma te doneren. Tot die tijd zijn naar schatting zo'n 40.000 kinderen verwekt met behulp van anonieme donoren. Dat is wettelijk niet meer toegestaan.

Schippers zegt dat ze wil bekijken hoe ze donorkinderen van voor 2004 kan helpen met hun zoektocht naar hun afstamming. Ze hoopt dat anonieme donoren zich bekendmaken en inschrijven in de FIOM DNA-databank.