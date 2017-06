RIVM waarschuwt voor 'matige smog' in zuiden Nederland

De smog ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Vooral als er weinig of geen wind staat, zoals nu, kunnen mensen er last van hebben.

Voorkomende klachten zijn irritatie van ogen, neus en keel, hoesten en kortademigheid. Wie gevoelig is voor smog krijgt van het instituut het advies met name in de vroege avonduren thuis te blijven.

"Raadpleeg bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn de huisarts of GGD", raadt het RIVM mensen in het zuiden van het land aan. Het instituut hanteert de term "matige smog".