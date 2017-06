Verdachten zaak Posbankmoord in hoger beroep

De rechtbank veroordeelde Souris R. uit Veghel op 7 juni tot zestien jaar voor het doden van Alex Wiegmink op de Posbank in Rheden in 2003. Medeverdachte Frank S. uit Boekel kreeg veertien jaar cel. Tegen het duo was dertien jaar celstraf geëist.

De 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt werd op 20 januari 2003 doodgeschoten. Zijn lichaam werd niet veel later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp.

Frank S. kreeg eind vorig jaar last van zijn geweten na nieuwe aandacht op televisie voor de oude zaak. Hij meldde zich met een bekentenis en een spijtbetuiging bij de politie. Niet veel later werd ook Souris R. aangehouden.

Wie de fatale schoten heeft gelost, werd tijdens het onderzoek nooit duidelijk. Wel staat vast dat Wiegmink op de verkeerde plaats was op het verkeerde moment.

Ontkennen

Souris R. heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en zijn hoger beroep komt niet als een verrassing. Frank S. toonde tijdens de rechtszaak veel berouw en zei elke straf te accepteren. Zijn beslissing om zijn straf aan te vechten is daarom opmerkelijker.

De verdachte uit Boekel krijgt bij het gerechtshof in Arnhem bijstand van een andere advocaat. Raadsvrouw Fébe Schoolderman heeft de zaak overgenomen maar zij kon maandag nog geen toelichting geven op de keuze om in hoger beroep te gaan.