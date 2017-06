Geen spreekrecht voor familie in zaak moordenaar Meisje van Nulde

De rechtbank wees maandag het verzoek daartoe van vader Martin Huisman en zijn dochter Rochelle af, omdat de wet daarvoor geen ruimte biedt. J. is veroordeeld voor de dood van Rowena.

De voorzitter van de rechtbank wendde zich aan het begin van de zitting wel tot de nabestaanden, die een uitgebreide brief hadden geschreven aan de rechtbank. De vader en het zusje van Rowena zijn verbolgen dat zij nooit hun zegje hebben kunnen doen in een rechtszitting.

En ze zijn boos dat J. zonder overleg met de nabestaanden onbegeleid verlof heeft gekregen. De rechter toonde begrip voor hun emoties en gevoel van machteloosheid, maar stelde dat spreekrecht in een tbs-zitting niet bij wet is geregeld.

Tbs

Het Openbaar Ministerie verzocht de rechtbank de tbs-maatregel voor Mike J. met twee jaar te verlengen. J. was de stiefvader van het kind, dat in 2001 op vierjarige leeftijd overleed na mishandelingen. Haar lichaamsdelen en haar verminkte hoofd werden later teruggevonden bij Hoek van Holland en het strand Nulde aan het Veluwemeer.

Stiefvader J. kreeg in 2003 twaalf jaar cel en tbs opgelegd. De tbs-maatregel wordt om de twee jaar getoetst bij de rechtbank. Deskundigen uit de kliniek vinden verlenging van de maatregel nodig, omdat de persoonlijkheidsproblematiek van J. nog onverminderd groot is. Ook is de kans op herhaling groot, vooral als hij weer in een relatie met een kwetsbare vrouw belandt.