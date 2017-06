Tien arrestaties in Enschede na demonstratieverbod

Volgens de politie zijn evenveel mensen met extreemrechtse als extreemlinkse sympathieën opgepakt. Aanvankelijk werden elf arrestaties gemeld. De meeste arrestanten komen naar verwachting zondagavond weer vrij, afhankelijk van de overtredingen waarvan ze worden verdacht en of ze meewerken.

Onder de arrestanten is voorman Edwin Wagensveld van Pegida. Hij werd meteen opgepakt. De voorman blijft in elk geval nog een nacht in de cel omdat hij zich behalve aan overtreding van het demonstratieverbod ook schuldig zou hebben gemaakt aan opruiing. De anderen werden aangehouden voor diverse strafbare feiten, waaronder wapenbezit en belediging.

Locoburgemeester Eelco Eerenberg kondigde het geldende demonstratieverbod donderdag al af, omdat hij bang was voor een mogelijke confrontatie tussen de extreem-rechtse en extreem-linkse groeperingen. Daardoor zou de veiligheid in de stad niet langer gegarandeerd kunnen worden.

Onder controle

Volgens een woordvoerster was het wel wat drukker dan een normale zondag, maar had de politie de situatie ''gevoelsmatig'' onder controle.

De gemeente Enschede en politie zeggen tevreden te zijn over het resultaat van het demonstratieverbod. De politie was met veel mensen op de been omdat onder meer via social media oproepen waren gedaan om toch naar de stad te komen. De stad was aangewezen als zogenaamd veiligheidsrisicogebied, zodat de politie extra bevoegdheden had. Ook waren digitale borden geplaatst waarop stond dat betogen verboden was.

Hengelo

Zo'n vijftien aanhangers van Pegida vertrokken in de loop van de middag naar Hengelo om te demonstreren omdat daar geen verbod gold. Maar volgens de politie hebben ze niet voor problemen gezorgd en waren na enige tijd weer vertrokken. Een groepje aanhangers verzamelden zich zondagmiddag ook bij het cellencomplex in Borne, waar ze de vrijlating van Wagensveld eiste.