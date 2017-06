"De mazzel was dat het zaterdagochtend nog niet heel warm was en de gang er goed in kwam", aldus Peter Boelhouwer namens de organisatie.

In de haven was van alles te proeven, te doen en te zien: haring, korenwijn, muziek, oude zeilboten, rondvaarten en optredens van visserskoren en van Jan Smit.

Vlaggetjesdag is in 1947 in het leven geroepen om de eerste vangst van de nieuwe haring te vieren.