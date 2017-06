Defensie onderzoekt Henk Kamp na klacht over gunsten rond dienstauto

Defensie bevestigde zaterdag berichtgeving hierover door de Telegraaf. Het onderzoek begint zo spoedig mogelijk. Defensie schakelt daarvoor een deskundige van buiten in, ex-topambtenaar Roel Bekker. Hij zal adviseren over het afdoen van de klacht.

Kamp noemde het onlangs "stom" dat hij destijds zijn privéauto door Pon heeft laten keuren. Hij zou hebben geaccpteerd dat het bedrijf hem voorraang heeft verleend, staat verder in de klacht van de voormalige medewerkers.

Corruptieproces

Hij hoeft van de rechtbank in Rotterdam in ieder geval niet te getuigen in het corruptieproces rond de aankopen van dienstauto's voor de overheid. Die zaak loopt tegen vier oud-defensiemedwerkers en twee ex-politieambtenaren, Hun raadsleden hadden gevraagd Kamp te spreken over gunsten of diensten die hij zou hebben ontvangen. De rechtbank wees dat verzoek af; het zou onvoldoende zijn onderbouwd.