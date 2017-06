VenloStormt had te weinig duikers tijdens obstakelloop

Bij die grote glijbaan moeten volgens de voorschriften zes duikers en vier reddingszwemmers aanwezig zijn. Tegenover de krant erkent de organisator van VenloStormt, Jeroen Kouwenberg, dat er op zaterdag 11 juni maar vier duikers en twee reddingszwemmers waren. Twee minuten na het ongeval waren er volgens hem vier reddingszwemmers ter plaatse.

Tijdens de loop kwam een 29-jarige deelnemer bij de metershoge glijbaan in botsing met een andere deelnemer. Die viel bovenop haar in het water. De loper kwam niet meer boven; ze overleed een dag later in het ziekenhuis.

Minder drukte

Het aantal hulpverleners was vastgelegd in de vergunning voor de obstakelloop. Volgens organisator Kouwenberg werden er zaterdag minder duikers ingezet, omdat zich voor die race minder deelnemers hadden aangemeld. Dat zou echter geen verschil moeten maken, aldus de gemeente, omdat de vergunning uitgaat van het aantal mensen dat tegelijk op de gljbaan mag.

Vanwege de aard van het ongeluk is het volgens de brancheorganisatie OCR International niet vast te stellen dat de aanwezigheid van meer reddingszwemmers de fatale afloop van het ongeluk had kunnen voorkomen: de deelnemer lag in troebel water en mogelijkerwijs was de klap van de botsing al fataal.

Na het ongeluk werd door de organisatie besloten de glijbaan niet meer op te nemen in het parccours, en werden verdere wedstrijden in dat weekend aangepast.