Man (20) krijgt 4,5 jaar cel voor smokkel van 400 kilo cocaïne

Dit maakt de rechtbank in Breda vrijdag bekend.

De 20-jarige man werd in december bij de grensovergang Hazeldonk bij Breda aangehouden bij een controle, waarna bleek dat hij 400 kilo cocaïne in zijn bestelbus had liggen.

De aangetroffen hoeveelheid drugs had een straatwaarde van miljoenen euro's. Het Openbaar Ministerie (OM) had een straf van acht jaar geëist, maar hier ging de rechtbank niet in mee vanwege de jonge leeftijd en de zwakbegaafdheid van de verdachte.

"Hierom kan niet worden uitgesloten dat de verdachte makkelijk beïnvloedbaar is en anderen daar misbruik van hebben gemaakt", laat de rechtbank weten.