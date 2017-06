Verdachten op de vlucht na politieactie bij Coentunnel na beroving Zaandam

De politie dacht eerst aan een schietincident, omdat het raam van de auto van het slachtoffer was vernield. De achterruit was echter vernield tijdens de beroving.

Het slachtoffer van de beroving is niet gewond geraakt. Of er iets is buitgemaakt is niet bekend.

De drie verdachten sloegen na het incident op de vlucht, maar kwamen op de A8 ter hoogte van de Coentunnel tot stilstand tegen de vangrail.

Waarschuwingsschoten

Twee verdachten wisten uit de auto te springen en te voet te ontsnappen. De politie heeft bij de poging de verdachten aan te houden waarschuwingsschoten gelost.

De politie is een grote zoekactie gestart. Samen met de politie van Amsterdam wordt er gezocht in het gebied rond de Coentunnel. Hiervoor is een deel van de tunnel urenlang afgesloten geweest voor verkeer. Het deel is na een sporenonderzoek vrijgegeven.

Gewond

Bij de aanrijding is één van de verdachten gewond geraakt. De persoon is met behulp van de hulpdiensten uit de auto gehaald en hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Rond 17.30 uur opende de verbindingsweg van de A8 naar de tunnel voor verkeer. Eerder werden automobilisten omgeleid via de A10 noord. Van zuid naar noord was de Coentunnel wel gewoon open.

Door de afsluiting ontstonden lange files. Nu de weg open is, staat het verkeer nog vast op de rondweg van Amsterdam, maar de ANWB denkt dat die opstopping snel zal oplossen.