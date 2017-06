Verdachte van voorbereiding terroristisch misdrijf Eindhoven vrijgelaten

De rechter-commissaris in Den Bosch heeft vrijdag geoordeeld dat het onderzoek naar de verdenkingen onvoldoende vermoeden van schuld heeft opgeleverd, liet een rechtbankwoordvoerster weten.

Het Openbaar Ministerie had om verlenging van zijn voorarrest gevraagd omdat het onderzoek naar de verdachte nog in volle gang is.

"Het onderzoek vraagt uiterste zorgvuldigheid, om die reden kunnen we op dit moment geen verdere details naar buiten brengen", aldus het OM.

Mogelijk geradicaliseerd

De 29-jarige man uit Amsterdam werd vrijdag 9 juni opgepakt bij de ingang van het PSV-stadion waar een concert van Guus Meeuwis aan de gang was. Hij gedroeg zich opvallend, had daarvoor geen verklaring en had geen kaartje voor het concert. De man stond bij de politie bekend als ''mogelijk geradicaliseerd". Daarom werd groot alarm geslagen.