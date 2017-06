Volleybaltrainer verdacht van maken naaktopnames jonge speelsters

Vermoedelijk heeft hij een nog onbekend aantal meisjes gefilmd bijvoorbeeld tijdens het douchen, bevestigde persofficier Janine Kramer vrijdagochtend naar aanleiding van een bericht in het Eindhovens Dagblad.

Drie meisjes (veertien en vijftien jaar) hebben tot dusver aangifte gedaan maar de exacte omvang van de zaak is nog onduidelijk. De politie doet nog onderzoek naar beeldmateriaal dat in beslag is genomen bij de verdachte.

Tegen de wens van de aanklager is de man donderdag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie overweegt hoger beroep tegen die beslissing.

Verklaring goed gedrag

De Nederlandse volleybalbond Nevobo bevestigt dat de man onder andere training gaf bij de Nederlandse Beachvolleybal School (NBS) in Eindhoven maar ook bij andere verenigingen. Ook was hij actief voor de volleybalbond zelf. De trainer beschikte over een verklaring van goed gedrag.

De bond is op 22 maart gealarmeerd over de verdenkingen. De Nevobo heeft bepaald dat de trainer niet meer welkom is bij volleybalclubs en bovendien is er een tuchtonderzoek ingesteld. "We hebben op dit moment de mogelijke maatregelen getroffen en wachten nu de uitkomsten van de onderzoeken af", laat directeur Guido Davio weten.