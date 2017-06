Marokkaanse Nederlanders krijgen meldpunt voor intimidatie

Veel mensen die in Nederland demonstreren tegen de schending van mensenrechten in de Noord-Marokkaanse regio Rif, worden volgens de actiegroep Rif Alert! bedreigd en geïntimideerd.

Ze maken zich ook zorgen over hun situatie als ze in Marokko of ergens anders verblijven.

Het meldpunt is een initiatief van Marokkaanse Nederlanders die zich betrokken voelen bij en zich zorgen maken over de mensenrechtensituatie in de Rif en solidair zijn met de protestbeweging Hirak.

Signalen en bemoeienis

Bezorgde Marokkaanse Nederlanders kunnen bij het meldpunt terecht voor het melden van signalen en gevallen van de bemoeienis van de Marokkaanse overheid. Dit kan ook anoniem. In overleg met de melder wordt gekeken welke stappen nodig zijn.

De melding kan via mail of de website. Er wordt nog gekeken naar het openen van een telefoonlijn.